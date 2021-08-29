Таня Гончаренко .29 августа, 2021 9

Недавно, мы сообщали о том, что для новой адаптации романа Энн Райс "Интервью с вампиром" нашли актера на роль Лестата. Им стал австралийский актер Сэм Рид. Теперь же, Лестат обрёл оппонента. Роль Луи в грядущем восьмисерийном фильме доверили британцу Джейкобу Андерсону, известному по роли Серого Червя в сериале "Игра престолов" - сообщает THR.

Напомним, Луи де Пон дю Лак - несчастный владелец плантации, обращенный древним вампиром Лестатом. В отличии от последнего, Луи страдает от своего бессмертия и быстро понимает, что алчная жизнь, включающая в себя бесконечные поиски свежей крови, ему не подходит.

В киноадаптации Нила Джордана, вышедшей в 1994 году роль Луи исполнил Брэд Питт, а Лестата сыграл Том Круз.

Теперь, когда новая восьмисерийная версия известного вампирского романа обзавелась главными героями, канал AMC готов приступить к съемкам. Премьера сериала запланирована на 2022 год.