Таня Гончаренко .19 августа, 2021 3

Джонни Депп отстоял право подать в суд на Эмбер Херд по делу о клевете на $50 млн - сообщает Daily Mail.

Бывшей жене Деппа Эмбер Херд придется снова ходить на судебные заседания и доказывать свою правоту, после того, как судья Вирджинии отклонил просьбу актрисы об отклонении иска Джони. В случае проиграша она должна будет заплатить экс-супругу $50 млн.

После того как Джонни Депп проиграл иск о клевете в Великобритании против таблоида The Sun, который назвал его "человеком, избивающим жену", Эмбер Херд обратилась с просьбой о закрытии дела бывшего супруга против нее самой. Однако вчера судья округа Фэрфакс в Вирджинии отклонила эту просьбу Херд.



Напомним, Депп и Херд закрутили роман после совместного участия в фильме "Ромовый дневник". В 2015 году пара поженилась, однако уже через год Эмбер подала на развод. Расставание вышло на удивление долгим и очень скандальным, отголоски которого в виде бесконечных судебных процессов пара переживает до сих пор.

Громкие скандалы и грязные разборки отразились на карьере Джонни Деппа, который недавно заявил, что Голливуд бойкотирует его и отказывается выпускать фильм с его участием "Великий" из-за испорченной репутации.