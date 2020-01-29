Анастасия Лях .29 января, 2020 2

Классический научно-фантастический фильм ужасов Джона Карпентера, вышедший в 1982 году, получит еще одно переосмысление.

Напомним, сюжет, основанный на повести 1938 года «Кто идет?» писателя Джона Кэмпбелла, рассказывал об исследовательской базе в Антарктике, где группа ученых сталкивается с инопланетным монстром, который дремал тысячи лет под толщею льда, а теперь вышел на поверхность. И его главное оружие — способность имитировать облик убитой жертвы.

Картина 1982 года, главную роль в которой исполнил Курт Рассел, не была первой экранизацией повести, но стала самой известной адаптацией, обросшей культовым статусом. В 2011 году вышел одноименный ремейк, который не понравился ни критикам, ни зрителям.

В настоящее время компании Universal и Blumhouse уже запустили новую версию в разработку. По словам продюсера проекта Алана Доннеса, предстоящий ремейк станет наиболее полной экранизацией литературного первоисточника и даже использует главы, которые считались утерянными.