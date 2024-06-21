sonyazhytkova .21 июня, 2024 11

Видатний американський актор залишив цей світ в Маямі після тривалої боротьби з хворобами.

Незадовго до смерті, він завершив роботу над своїм першим мемуаром, який без сумніву стане дорогоцінним надбанням для його прихильників та кіноманів загалом. Книга під назвою "Вигадано, але все одно правда" вийде друком 12 листопада 2024 року.

Сазерленд протягом всього життя зіштовхувався з численними захворюваннями. Як він розповів у інтерв'ю для L.A. Times у 1989 році:

"Поліомієліт, ревматична лихоманка, гепатит, апендектомія, пневмонія, скарлатина і спинальний менінгіт. Я помер... на чотири-п'ять секунд", - поділився актор.

Кар'єра Сазерленда розвивалася паралельно зі змінами у Голлівуді та кінематографі. Він починав зніматися у видатних воєнних фільмах, таких як "Брудна дюжина" (1967), "MAS*H" (1970), "Герої Келлі" (1970) та "Джонні взяв рушницю" (1971). Його політична активність та участь у антивоєнних протестах посилилися після зустрічі з Джейн Фондою під час зйомок оскароносного фільму "Клют" (1971). Разом вони зняли антивоєнний фільм "F.T.A." у 1972 році.

Сазерленд мав надзвичайно різноманітну кар'єру, граючи в таких шедеврах як "Не озирайся" (1973), "Звичайні люди" (1980), "Дж. Ф. К." (1991), "Вторгнення викрадачів тіл" (1978), а також у популярних стрічках, як "Голодні ігри" та "Нестерпні боси". Незважаючи на відсутність номінацій на Оскар, у 2017 році йому було вручено почесну премію Академії. Також він був номінований на дев'ять премій Золотий глобус.

Його останніми фільмами стали драма за твором Стівена Кінга "Телефон містера Гаррігана" та історична драма "Жертва Міранди". Переважно Сазерленд займався написанням своїх мемуарів, які стануть важливим свідченням його життя.

Дональд Сазерленд залишив талановиту родину акторів, включаючи онуку Сару Сазерленд (відомої за роллю у серіалі "Віце-президент") та синів Россіфа (фільми "Сирота: Першогене вбивство", "Володар") і Кіфера Сазерленда (серіал "24", фільм "Кілька хороших людей").

Джерело: Мovieweb