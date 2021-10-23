Вчера мы сообщали о трагическом случае произошедшем на съемочной площадке вестерна "Раст" с Алеком Болдуином в главной роли. Актер выстрелил из якобы бутафорского оружия. Этим выстрелом он убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера.Сегодня, издание TMZ сообщает, что человек вручивший заряженный пистолет Болдуину найден. Им оказался один из ассистентов режиссера, его имя пока не называется.
Ассистент уверил актера в безопасности использования оружия, ведь по заявлению этого самого подозреваемого, он не знал о боевом патроне внутри.
Также, раскрыты детали совершенного преступления. Во время съемки сцены, выстрел был произведен в направлении камеры, поэтому оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение в грудь. Пуля также задела стоявшего позади нее режиссера Джоэла Соусу.
Галину спасти не удалось, а Соусу стабилен и отправился на восстановление домой.
Сам Болдуин заявил, что намерен оказать любую помощь семье погибшей и активно сотрудничать со следствием.