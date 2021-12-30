Таня Гончаренко .30 декабря, 2021 12

Фильм "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, за первые три дня после публикации его на стриминге Netflix, собрал свыше 100 миллионов часов просмотров. Рейтинг опубликован на официальном сайте Netflix

получила рейтинг "гнилой" и была непринята критиками. Не смотря на это, сатирическая черная комедия режиссера Адама Маккея была высоко оценена публикой и показала невероятные результаты по просмотрам.

Ранее, мы сообщали , что согласно статистике агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes картина

Всего за 3 дня, в период с 24 декабря по 26 декабря "Не смотрите наверх" посмотрели 111,03 млн часов. Для сранения, второй в рейнге фильм "Непрощенная" с Сандрой Буллок, собрал 26,6 млн часов.

Напомним, сюжет фильма рассказывает про двух астрономов в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо которые обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур, целью которого являются встречи с представителями СМИ, которые нужны, чтобы предупредить человечество о грозящей опасности.