Фильм "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, за первые три дня после публикации его на стриминге Netflix, собрал свыше 100 миллионов часов просмотров. Рейтинг опубликован на официальном сайте NetflixРанее, мы сообщали, что согласно статистике агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes картина получила рейтинг "гнилой" и была непринята критиками. Не смотря на это, сатирическая черная комедия режиссера Адама Маккея была высоко оценена публикой и показала невероятные результаты по просмотрам.
Всего за 3 дня, в период с 24 декабря по 26 декабря "Не смотрите наверх" посмотрели 111,03 млн часов. Для сранения, второй в рейнге фильм "Непрощенная" с Сандрой Буллок, собрал 26,6 млн часов.
Напомним, сюжет фильма рассказывает про двух астрономов в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо которые обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур, целью которого являются встречи с представителями СМИ, которые нужны, чтобы предупредить человечество о грозящей опасности.