Анастасия Лях .19 декабря, 2019 0

На фото: Кадр из фильма "Тихое место 2"

Появился первый тизер продолжения хоррора с Эмили Блант. В ролике можно увидеть главную героиню и ее троих детей.

Напомним, «Тихое место» — это постапокалиптическая история, в которой семья пытается выжить в условиях, когда необходимо хранить тишину, иначе услышат и сожрут плотоядные монстры.

Сюжет сиквела держится в секрете, но по слухам, авторы расскажут о происхождении чудовищ и покажут других выживших.

В новогодние дни ожидается премьера полноценного трейлера, а релиз фильма намечен на 19 марта 2020 года.