Вслед за тизером вышел первый полноценный трейлер продолжения хваленого хоррора «Тихое место» с Эмили Блант.
Из ролика очевидно, что в сиквеле будет флэшбэк, который покажет первый день апокалипсиса, то есть день, когда слепые, но обладающие чертовски хорошим слухом твари неизвестного происхождения впервые напали на людей.
Также в трейлере появляются новые персонажи в исполнении Киллиана Мерфи и Джимона Хонсу. Причем пока непонятно, чего героине Блант от них ждать: помощи или угрозы.
В режиссерском кресле находится создатель оригинала Джон Красински. Релиз в Украине запланирован на 19 марта.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.