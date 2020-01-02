Анастасия Лях .2 января, 2020 10

Вслед за тизером вышел первый полноценный трейлер продолжения хваленого хоррора «Тихое место» с Эмили Блант.

Из ролика очевидно, что в сиквеле будет флэшбэк, который покажет первый день апокалипсиса, то есть день, когда слепые, но обладающие чертовски хорошим слухом твари неизвестного происхождения впервые напали на людей.

Также в трейлере появляются новые персонажи в исполнении Киллиана Мерфи и Джимона Хонсу. Причем пока непонятно, чего героине Блант от них ждать: помощи или угрозы.

В режиссерском кресле находится создатель оригинала Джон Красински. Релиз в Украине запланирован на 19 марта.