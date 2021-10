Таня Гончаренко .7 октября, 2021 12

Ранее, мы сообщали о том, что стартовали съемки четвертой части боевика "Неудержимые". Тогда, новостью поделился Сильвестр Сталлоне.

Теперь, первыми кадрами со съемок со своими подписчиками делится Джейсон Стейтем.

Кадр опубликован с подписью "Back in business with the main man" (Снова в деле с главным человеком). "Главным человеком" назван коллега по проекту и создатель франшизы Сильвестр Сталлоне.

Напомним, съемки фильма проходят в Великобритании. Постановщиком проекта назначен Скотт Во, работавший над "Need for Speed: Жажда скорости".

Даты премьеры пока нет.