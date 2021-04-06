Анастасия Лях .6 апреля, 2021 0

На фото: Фрагмент постера к фильму "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Режиссер Джеймс Ганн радостно сообщил в Твиттере, что трейлер его предстоящего фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» стал самым просматриваемым на Ютуб среди всех роликов 18+.

Трейлер вышел 26 марта и за одну неделю набрал 151,1 миллиона просмотров. Предыдущий рекорд среди взрослых роликов принадлежал трейлеру «Мортал Комбат» (116 миллионов просмотров).

Напомним, «Миссия навылет» — сиквел и ребут одновременно «Отряда самоубийц» 2016. В нем появятся и старые, и новые персонажи, а роли исполнили Марго Робби, Идрис Эльба, Виола Дэвис, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Джон Сина, Майкл Рукер, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и другие.

Мировая премьера запланирована на 4 августа.