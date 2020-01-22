Анастасия Лях .22 января, 2020 8

О том, что камерный триллер «Не дыши», обласканный критиками, получит продолжение, было известно давно. Но только сейчас у сиквела появился постановщик.

Напомним, оригинал вышел в 2016 году. Его режиссером выступил Федерико Альварес. Сюжет вращался вокруг нескольких подростков, которые решают забраться в дом и ограбить слепого ветерана войны в исполнении Стивена Лэнга, но незрячий старик дает неожиданный отпор, да еще и скрывает страшную тайну.

В режиссерском кресле продолжения оказался сценарист оригинального проекта Родо Саягес. О чем пойдет речь во втором фильме, пока не разглашается, но известно, что действие развернется спустя несколько лет после событий первой картины, а центральным персонажем снова будет одержимый войной ветеран в лице Лэнга.