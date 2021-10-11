Вилли Вонка в исполнении Тимоти Шамале. Первые кадры со съемок приквела "Чарли и шоколадная фабрика"

Таня Гончаренко .11 октября, 2021 5

Звезда "Дюны" Тимоти Шамале поделился в своем Instagram первым кадром из приквела произведения Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", на котором предстал в образе Вилли Вонка.

"Неопределенность ужасна, и я надеюсь, что она продлится ... ВОНКА" - подписал снимок Шамале.

Напомним, студия Warner Bros. намерена выпустить предысторию к "Чарли и шоколадная фабрика". В фильме расскажется о событиях произошедших до тех, что описаны в книге. Речь пойдет о том, как Вонка стал хозяином шоколадной фабрики.

Съемки фильма под названием "Вонка" недавно начались в Лондоне. Главная роль досталась, как уже понятно, Тимоти Шамале.

Ранее, мы уже сообщали, что к касту также присоединились Роуэн Аткинсон (Мистер Бин), Салли Хокинс, Джим Картер и Мэтт Лукас. Режиссером выступит Пол Кинг, который создал серию фильмов о приключениях медвежонка Паддингтона.

Релиз фильма назначен на март 2023 года.