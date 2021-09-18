Таня Гончаренко .18 сентября, 2021 8

На фото: Кадр из фильма "Аллеи кошмаров"

Не успели мы поделиться первыми кадрами ожидаемого фильма от легендарного Гильермо дель Торо, как уже доступен тизер.

На Ютуб-канале Kinomania Film Distribution разместили промо "Аллеи кошмаров"

Главную роль мошенника, который выдает себя за медиума обманывая людей на ярмарках в цирке, исполнил Бредли Купер.

Напомним, сюжет разворачивается в 40-х годах. Остальные роли исполят Кейт Бланшет (психиатр), Уиллем Дефо, Руни Мара, Тони Коллетт и Рон Перлман.

Премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на декабрь 2021 года, но поговаривают, что её могут перенести на начало января 2022.