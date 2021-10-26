Таня Гончаренко .26 октября, 2021 8

Бывшая исполнительница роли в сериале "Бэтвумен" Руби Роуз обвинила продюсеров и руководство компании Warner Bros. в "угорожающей" обстановке на съемочной площадке, полученные травмы, жестокое обращение и сексуальное домогательство. Как сообщает The Wrap Warner Bros. дали ответ на претензии.

В частности, Роуз выражала свое недовольство через соц сети. Девушка опубликовала несколько внушительных комментариев на своей странице в Instagram.

Там, она заявила о домогательствах президента Warner Bros. Питера Рота, обвинила в жестоком поведении актера Дюгрэя Скотта, игравшего отца ее героини и продюсеров шоу, которые по мнению Руби , виноваты в полученных ею травмах.

В ответ, студия заявила: "Несмотря на ревизионистскую историю, которой Руби Роуз сейчас делится в Интернете, нацеленную на продюсеров, актеров и съемочную группу, сеть и студию, правда в том, что Warner Bros. TV решила отказаться от привлечения Руби к работе над вторым сезоном "Бэтвумен" на основании многочисленных жалоб на ее поведение на рабочем месте, которые были тщательно рассмотрены и исследованы в частном порядке из уважения ко всем заинтересованным сторонам".

Обвиненный Роуз в жестокости актер Дюгрэй Скотт, также дал комментарии: Я абсолютно и полностью опровергаю клеветнические и оскорбительные заявления, выдвинутые против меня; они совершенно выдуманы и такие события никогда не происходили".