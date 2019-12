Анастасия Лях .21 декабря, 2019 12

Сайт We Got This Covered утверждает, что студия Warner, запустившая в производство триквел «Шерлока Холмса», в настоящее время планирует также разработку и четвертой части.

Если это правда, то руководство компании, видимо, решило воспользоваться освобождением Роберта Дауни мл. от обязанностей в киновселенной Marvel и связать актера новыми многолетними обязанностями в киновселенной «Шерлока».

Напомним, работа над третьим фильмом серии, запущенной Гаем Ричи, сейчас активно ведется. Дауни и Джуд Лоу уже подписались на возвращение к ролям Холмса и Ватсона. Релиз запланирован на 22 декабря 2021 года.