Таня Гончаренко .26 октября, 2021 3

Вчера, супруга Алека Болдуина наконец нарушила молчание и прокомментировала трагическую ситуацию, виновником которой невольно стал её муж.

Хилария Болдуин опубликовала пост в Инстаграм , в котором выразила соболезнования семье Галины Хатчинс погибшей от выстрела совершенного Болдуином:

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Потому что невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагическом происшествии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка" - написала Хилария.

Напомним, ранее мы уже рассказали об обстоятельствах при которых случилась трагедия.