Таня Гончаренко .26 октября, 2021 17

Стали известны обстоятельства гибели кинооператора на съемках вестерна "Раст" с участием Алека Болдуина.

Ранее, мы уже сообщали трагическую новость о случаном выстреле боевого оружия в руках актера Алека Болдуина, который стал смертельным для кинооператора Галины Хатчинс.

Теперь же, издание TMZ рассказало об обстоятельствах при которых произошел несчастный случай.

Утверждается, что трагедия произошла, когда актер отрабатывал прием выхватывания оружия под названием "cross draw", направляя пистолет в сторону камеры.

Также, мы уже говорили о том, кто именно вручил актеру заряженный пистолет. Им оказался неопытный ассистент режиссера.

Сам постановщик Джоэл Соуса тоже пострадал от выстрела. Он был ранен в плечо, но не критично и проходит реабилитацию дома. При даче показаний следствию, Соуса рассказал, что слышал, как один из ассистентов, передавая оружие Болдуину, произнес: "Холодный ствол". Это означает, что в обойме нет боевых патронов.

По словам Джоэла, пистолет проверялся ещё до обеда, но он не смог вспомнить, делалась ли повторная проверка уже после того как съемочная группа вернулась на площадку.

После совершенного выстрела оператор Хатчинс попятилась назад. Коллеги подхватили её и уложили на землю. До прибытия скорой помощи, медики изо всех сил пытались спасти жизнь Галине.