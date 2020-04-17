Валерий Перевознюк . 17 апреля, 2020 4

Надеемся, все уже прочли недавний материал о «Половом воспитании» и посмотрели сериал. Пока мы ждем продолжения — ведь рано или поздно все в мире восстановится, в том числе и кинопроизводство — нужно двигаться дальше и посмотреть что-то еще. И раз уж мы начали говорить о подростковых сериалах, то, пожалуй, обязательно нужно упомянуть не менее классный, но в тоже время намного более жестокий и тяжелый сериал об учениках старших классов — «Эйфория». Если «Половое воспитание» (которое, кстати, вышло на Netflix) более лайтово и где-то романтизировано показывало жизнь тинейджеров, то «Эйфория» (вышедшая на HBO) замахивается на другой уровень, и рейтинг 18+ здесь далеко неспроста. В формате «5 причин посмотреть» попробуем объяснить, почему он стоит вашего внимания.

1. История

Прежде всего нужно знать: «Эйфория» — это далеко не уникальный продукт HBO, поскольку оригинальная идея принадлежит коллегам по цеху из Израиля, сотворившим в 2012 году одноимённый сериал. Потом его увидел Сэм Левинсон (сын того самого оскароносного Барри Левинсона) и решил приодеть эту идею в американщину. Данная история о подростках, ищущих себя, переживающих различные проблемы, страдающих сильными детскими травмами и невыносимыми для них же самих комплексами, ему очень приглянулась. Он не просто переснял имеющийся израильский материал, а привнес в адаптацию очень многое из своего жизненного опыта, внедрил различного рода сюжетные линии, чтобы как можно глубже раскрыть жизнь американских школьников, о которой многие даже не подозревают. В центре сюжета «Эйфории» Рут (Зендея), которая возвращается в родную школу после выписки из наркотического диспансера. Казалось бы, лечение прошло хорошо, однако возвращение в обычную среду, былые воспоминания и сверстники опять подталкивают ее к психотропным веществам. Однако сериал не зацикливается на Рут, часто отводя ее на задний план, тем временем рассказывая о многих других ребятах, истории который часто шокируют.

2. Персонажи

Перед нами несколько сюжетных линий, тщательно переплетающихся между собой, но, в тоже же время, открывающих новые пути для развития захватывающего повествования. Ни одного из персонажей нельзя назвать истинным протагонистом, таким себе хорошим ребенком, поскольку каждый что-то скрывает. «Эйфория» лавирует очень хитро, ведь после просмотра первой серии кажется, что это такая себе сериальная версия легендарного «Американского пирога» или же «Проект X: Дорвались», но о поколении Z, которые играют ставки значительно крупнее. Те же оболтусы, но только уже хватившие лишку по части запрещенных препаратов и разврата. Но очень быстро все становится на свои места, когда персонажи раскрываются. Сначала они вызывают отвращение, но потом невольно начинаешь им сопереживать. В них просматриваются черты, присущие и себе, и своим знакомым, и просто другим людям, о которых слышал ранее. И с ужасом осознаешь, что такие истории вполне реальны, поскольку порой многие проходят через трудные испытания. Конечно, «Эйфория» гиперболизировано показывает ту или иную проблему, где-то чрезмерно жестоко и пафосно-нагнетающее, но суть от этого не меняется — герои интересны и вправду хочется, чтобы под конец они нашли свой праведный путь.

3. Рейтинг 18+

Нужно быть готовым к тому, что в сериале много обнаженки, откровенных кадров и действий. Но все это показано не для того, чтобы интернет-извращенцы были счастливы. Все сделано, чтобы показать истинные нравы молодежи, их культуру и образ жизни. Очевидно, что молодёжь нового времени отличается от предыдущих поколений. Но компания, подобравшаяся в этом сериале, очень уж наглая, откровенная и бесцеремонная.

4. Постановка

На первый взгляд кажется, что шоураннером выступал мастер неона и красочной стилистики Николас Виндинг Рефн, снявший «Драйв» и «Неонового демона». «Эйфория» — невероятно стильный, антуражный и психоделический сериал, картинка и работа с цветами которого заслуживает всех похвал. Чувствуется, что создатели буквально к каждой сцене имели раскадровки.

5. Музыка

Одним из продюсеров «Эйфории» выступил популярный репер Дрейк. Несложно догадаться, что именно он отвечал за подбор, аранжировку, миксы (…и так далее) большинства композиций, звучащих в сериале. Также он, по-видимому, приложил руку и к вышеупомянутой картинке, придав ей своего видения, ведь все клип-работы Дрейка всегда в чем-то новаторские и запоминающиеся. Потому «Эйфория» порой выглядела как дорогущий и длинный классный клип.