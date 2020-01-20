В январе так много праздников, что кажется, будто вся наша жизнь – сплошной карнавал. Но потом праздники заканчиваются, и нужно возвращаться к будням, а сделать это после затяжного празднования ой как нелегко. Если вам тяжело возвращаться к привычной жизни, воспользуйтесь проверенным способом – посмотрите кино, которое зарядит мотивацией. Мы подготовили топ-7 фильмов, которые помогут окончательно излечиться от синдрома затяжного празднования и уже по-настоящему включиться в повседневную жизнь.
1. «Тайная жизнь Уолтера Митти»
Приключенческая комедийная драма Бена Стиллера (он же и сыграл главную роль в фильме) покажет, как важно порой не бояться рисковать и сделать шаг навстречу своей мечте, иначе жизнь пройдет стороной. Уолтер Митти – простой незаметный парень, который работает фоторедактором. Его жизнь и работа – сплошная рутина, и только в своих мечтах герой переживает невероятные приключения.
В журнале, где работает Уолтер, грядут большие перемены: редакция готовит последний печатный выпуск, а после перейдет на «цифру». На обложке знакового журнала должен появиться уникальный кадр известного фотографа, но вот беда – фотограф прислал негативы, однако того самого нужного кадра там не хватает. Никто не знает, где живет фотограф, да и телефоном он не пользуется. Митти решает, что пришло время настоящего приключения: именно он должен заполучить тот самый кадр! С этого момента жизнь Уолтера меняется: серая реальность сменяется удивительными приключениями. Если вы в новогоднюю ночь загадывали желание поменять жизнь, то комедия станет для вас мотивацией не просто вернуться в будни, а начать что-то менять прямо сейчас!
2. «Всегда говори «Да»
Если после затяжных праздников окружающая действительность вам кажется слишком пресной, то комедия с Джимом Керри подскажет, что пора встряхнуться и получить новые эмоции. Правда, для этого нужно открыться миру и быть готовым меняться!
Карл Ален – человек со сложным характером. Он плохо ладит с окружающими, от него ушла жена, ему проще остаться дома, придумав глупую отмазку, чем выйти с друзьями в «большой мир». Однажды Карл встречает своего приятеля, которому удается затащить его на семинар по саморазвитию. Философия коучей проста: всегда говори «Да» – и твоя жизнь круто изменится! Зануда Карл, скрепя сердце, пробует изменить свои принципы и придерживаться новой философии. И вдруг оказывается, что это действительно работает: жизнь героя начинает играть новыми красками. Но на все ли вопросы так легко можно ответить «Да»?
3. «Человек, который изменил все»
Спортивная биографическая драма с Брэдом Питтом в главной роли посвящена «самому скучному» виду спорта – бейсболу. Но фильм получился не скучным, что подтверждают многочисленные номинации на престижные премии – 6 на «Оскар» и 4 на «Золотой глобус». Лента учит идти к намеченной цели, несмотря на преграды. Фильм напоминает, что без поражений не бывает побед. Об этом особенно важно вспомнить после праздников, когда так тяжело войти в рабочий ритм, и кажется, что все валится из рук.
Бейсбольная команда «Окленд Атлетикс» проигрывает в чемпионате, финансирование урезают, и ключевые игроки уходят туда, где зарплаты повыше. Кажется, что шансов у команды нет. Но менеджер Билл Бин так не считает. Он ненавидит проигрывать, поэтому ищет альтернативные решения проблемы. Билл обращается к гениальному экономисту, который придумает уникальную схему подбора игроков. Но сработает ли она?
4. «Король говорит!»
Если после праздников хочется посмотреть качественное мотивационное кино, то историческая драма Тома Хуперта «Король говорит!», которая в свое время собрала 4 «Оскара» – то, что нужно. Фильм не просто показывает срез эпохи и демонстрирует важное историческое событие: это кино о том, что любые обстоятельства можно преодолеть, было бы желание. После просмотра ленты вы будете настроены на новые свершения – хороший задел, чтобы забыть наконец-то о каникулах и взяться за успешный проект.
После смерти отца и отречения брата от престола британским королем готовится стать герцог Альберт. Он сомневается в своих способностях, но кто-то должен занять трон. Правда, сомнения – не главная проблема: Альберт заикается, а король должен выступать перед многочисленной публикой. Помочь наследнику избавиться от дефекта берутся лучшие логопеды страны, но безуспешно. Герой не верит, что когда-то ему удастся побороть заикание, но вдруг в его жизни появляется логопед с нестандартными методами.
5. «Социальная сеть»
В новогоднюю ночь многие загадывают желание разбогатеть и обещают себе после праздников найти высокооплачиваемую работу. А как насчет того, чтобы не искать работу мечты, а создать ее? Биографическая драма «Социальная сеть», посвященная истории создания Facebook, мотивирует не бояться поражений, а всегда пробовать реализовывать свои гениальные идеи.
Сейчас мы знаем Марка Цукерберга как самого молодого миллиардера в мире, а в фильме Дэвида Финчера Марк – обычный молодой студент. Парня бросает девушка, и он за ночь создает ресурс, где парни могут проголосовать за самую привлекательную девушку университета. Университетский сервер не выдерживает такой нагрузки и дает сбой, а Марк получает выговор от руководства учебного заведения. Но вскоре талантливый программист вместе со своими друзьями запускает целую университетскую сеть, которая быстро выходит за пределы университета и становится самой популярной социальной сетью в мире. Но когда речь идет об огромных деньгах, даже друзья могут стать врагами.
6. «В погоне за счастьем»
Биографическая драма докажет вам, что нет ничего невозможного, если верить в свои силы. Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что ничего не получится, но важно слушать только себя, и идти к цели несмотря ни на что. Картина рассказывает историю Криса Гарднера, которому удалось пройти путь от бедного продавца, ночующего вместе с сыном на улице, до успешного брокера, основавшего собственную фирму и заработавшего в итоге миллионы. И все это только благодаря упорству и желанию достичь большего ради своей семьи. Роль в трогательном байопике о Крисе Гарднере является одной из ключевых в карьере Уилла Смита: игре актера веришь беспрекословно.
7. «Пока не сыграл в ящик»
Блестящая трагикомедия с долей отменного черного юмора создана не просто для того, чтобы посмеяться. Этот фильм заставляет задуматься о своих целях, переосмыслить приоритеты. Двое уже немолодых мужчин знакомятся в больнице. Они разные до невозможности: один – миллиардер, второй – простой механик. Но у обоих рак, и жить им осталось недолго. Общий диагноз и общая палата сближают мужчин. Они составляют список дел, о которых мечтали, но всегда откладывали, и начинают вместе осуществлять мечты.
У создателей получилось невероятно жизнеутверждающее кино, а Морган Фримен и Джек Николсон блестяще сыграли главных героев. Лента напомнит вам, что жизнь – это не когда-то, а сейчас, поэтому времени на «раскачку» нет, и нужно делать все, чтобы осуществлять свои мечты.
А какие фильмы смотрите вы после праздников?
Фильмы огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую