Виктория Панова . 20 января, 2020 14

В январе так много праздников, что кажется, будто вся наша жизнь – сплошной карнавал. Но потом праздники заканчиваются, и нужно возвращаться к будням, а сделать это после затяжного празднования ой как нелегко. Если вам тяжело возвращаться к привычной жизни, воспользуйтесь проверенным способом – посмотрите кино, которое зарядит мотивацией. Мы подготовили топ-7 фильмов, которые помогут окончательно излечиться от синдрома затяжного празднования и уже по-настоящему включиться в повседневную жизнь.

Приключенческая комедийная драма Бена Стиллера (он же и сыграл главную роль в фильме) покажет, как важно порой не бояться рисковать и сделать шаг навстречу своей мечте, иначе жизнь пройдет стороной. Уолтер Митти – простой незаметный парень, который работает фоторедактором. Его жизнь и работа – сплошная рутина, и только в своих мечтах герой переживает невероятные приключения.

В журнале, где работает Уолтер, грядут большие перемены: редакция готовит последний печатный выпуск, а после перейдет на «цифру». На обложке знакового журнала должен появиться уникальный кадр известного фотографа, но вот беда – фотограф прислал негативы, однако того самого нужного кадра там не хватает. Никто не знает, где живет фотограф, да и телефоном он не пользуется. Митти решает, что пришло время настоящего приключения: именно он должен заполучить тот самый кадр! С этого момента жизнь Уолтера меняется: серая реальность сменяется удивительными приключениями. Если вы в новогоднюю ночь загадывали желание поменять жизнь, то комедия станет для вас мотивацией не просто вернуться в будни, а начать что-то менять прямо сейчас!

Если после затяжных праздников окружающая действительность вам кажется слишком пресной, то комедия с Джимом Керри подскажет, что пора встряхнуться и получить новые эмоции. Правда, для этого нужно открыться миру и быть готовым меняться!

Карл Ален – человек со сложным характером. Он плохо ладит с окружающими, от него ушла жена, ему проще остаться дома, придумав глупую отмазку, чем выйти с друзьями в «большой мир». Однажды Карл встречает своего приятеля, которому удается затащить его на семинар по саморазвитию. Философия коучей проста: всегда говори «Да» – и твоя жизнь круто изменится! Зануда Карл, скрепя сердце, пробует изменить свои принципы и придерживаться новой философии. И вдруг оказывается, что это действительно работает: жизнь героя начинает играть новыми красками. Но на все ли вопросы так легко можно ответить «Да»?

Спортивная биографическая драма с Брэдом Питтом в главной роли посвящена «самому скучному» виду спорта – бейсболу. Но фильм получился не скучным, что подтверждают многочисленные номинации на престижные премии – 6 на «Оскар» и 4 на «Золотой глобус». Лента учит идти к намеченной цели, несмотря на преграды. Фильм напоминает, что без поражений не бывает побед. Об этом особенно важно вспомнить после праздников, когда так тяжело войти в рабочий ритм, и кажется, что все валится из рук.

Бейсбольная команда «Окленд Атлетикс» проигрывает в чемпионате, финансирование урезают, и ключевые игроки уходят туда, где зарплаты повыше. Кажется, что шансов у команды нет. Но менеджер Билл Бин так не считает. Он ненавидит проигрывать, поэтому ищет альтернативные решения проблемы. Билл обращается к гениальному экономисту, который придумает уникальную схему подбора игроков. Но сработает ли она?

Если после праздников хочется посмотреть качественное мотивационное кино, то историческая драма Тома Хуперта «Король говорит!», которая в свое время собрала 4 «Оскара» – то, что нужно. Фильм не просто показывает срез эпохи и демонстрирует важное историческое событие: это кино о том, что любые обстоятельства можно преодолеть, было бы желание. После просмотра ленты вы будете настроены на новые свершения – хороший задел, чтобы забыть наконец-то о каникулах и взяться за успешный проект.

После смерти отца и отречения брата от престола британским королем готовится стать герцог Альберт. Он сомневается в своих способностях, но кто-то должен занять трон. Правда, сомнения – не главная проблема: Альберт заикается, а король должен выступать перед многочисленной публикой. Помочь наследнику избавиться от дефекта берутся лучшие логопеды страны, но безуспешно. Герой не верит, что когда-то ему удастся побороть заикание, но вдруг в его жизни появляется логопед с нестандартными методами.

В новогоднюю ночь многие загадывают желание разбогатеть и обещают себе после праздников найти высокооплачиваемую работу. А как насчет того, чтобы не искать работу мечты, а создать ее? Биографическая драма «Социальная сеть», посвященная истории создания Facebook, мотивирует не бояться поражений, а всегда пробовать реализовывать свои гениальные идеи.

Сейчас мы знаем Марка Цукерберга как самого молодого миллиардера в мире, а в фильме Дэвида Финчера Марк – обычный молодой студент. Парня бросает девушка, и он за ночь создает ресурс, где парни могут проголосовать за самую привлекательную девушку университета. Университетский сервер не выдерживает такой нагрузки и дает сбой, а Марк получает выговор от руководства учебного заведения. Но вскоре талантливый программист вместе со своими друзьями запускает целую университетскую сеть, которая быстро выходит за пределы университета и становится самой популярной социальной сетью в мире. Но когда речь идет об огромных деньгах, даже друзья могут стать врагами.

Биографическая драма докажет вам, что нет ничего невозможного, если верить в свои силы. Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что ничего не получится, но важно слушать только себя, и идти к цели несмотря ни на что. Картина рассказывает историю Криса Гарднера, которому удалось пройти путь от бедного продавца, ночующего вместе с сыном на улице, до успешного брокера, основавшего собственную фирму и заработавшего в итоге миллионы. И все это только благодаря упорству и желанию достичь большего ради своей семьи. Роль в трогательном байопике о Крисе Гарднере является одной из ключевых в карьере Уилла Смита: игре актера веришь беспрекословно.

Блестящая трагикомедия с долей отменного черного юмора создана не просто для того, чтобы посмеяться. Этот фильм заставляет задуматься о своих целях, переосмыслить приоритеты. Двое уже немолодых мужчин знакомятся в больнице. Они разные до невозможности: один – миллиардер, второй – простой механик. Но у обоих рак, и жить им осталось недолго. Общий диагноз и общая палата сближают мужчин. Они составляют список дел, о которых мечтали, но всегда откладывали, и начинают вместе осуществлять мечты.

У создателей получилось невероятно жизнеутверждающее кино, а Морган Фримен и Джек Николсон блестяще сыграли главных героев. Лента напомнит вам, что жизнь – это не когда-то, а сейчас, поэтому времени на «раскачку» нет, и нужно делать все, чтобы осуществлять свои мечты.

А какие фильмы смотрите вы после праздников?