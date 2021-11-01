Таня Гончаренко .1 ноября, 2021 1

Впервые после случайного выстрела в кинооператора Галину Хатчинс Алек Болдуин дал интервью журналистам, которые преследовали его машину. Видео с комментариями Болдуина на эту тему опубликовало издание TMZ

По словам актера, полиция запретила ему обсуждать в разговорах с журналистами ход следствия. Ранее, все комментарии актер и его жена публиковали только в своих соц сетях.

30 октября актер остановил машину на обочине в штате Вермонт и вместе с женой Хиларией вышел к преследовавшим их папарацци.

В незапланированном интервью Болдуин ответил на некоторые вопросы. В частности, Алек отметил, что Галина была его другом.

"Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин. У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и тут случилось это ужасное событие. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье.", - добавил Болдуин.

Актер отметил, что на съемочных площадках время от времени происходят несчастные случаи. "Но не такие. Это случай из разряда один на триллион", — подчеркнул Болдуин. Он добавил, что поддерживает во время киносъемок.

Напомним, на съемках вестерна "Раст" с Алеком в главной роли случился несчастный случай. Болдуин выстрелом убил оператора Галину Хатчинс.

Утверждается, что трагедия произошла, когда актер отрабатывал прием выхватывания оружия под названием "cross draw", направляя пистолет в сторону камеры.

Также, мы уже говорили о том, кто именно вручил актеру заряженный пистолет. Им оказался неопытный ассистент режиссера.

На данный момент съемки фильма остановлены и Болдуин выразил сомнения в адрес того, что они когда-нибудь возобновятся.