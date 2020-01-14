12 лучших фильм ушедшего года

Валерий Перевознюк . 14 января, 2020 9

Постоянный рецензент oKino.ua Валерий Перевознюк, который мужественно, не щадя зрения, ума и тонкого вкуса, пересмотрел для вас почти все, что выходило в прокат — от «Шазама!» и «Покемона детектива Пикачу» до целой вереницы лент различного качества и профессионализма — делится глубоко личными экзальтированными впечатлениями от кинематографического 2019.

Сразу же хочу обратить внимание на последующих 3 пункта:

ТОП составлен исключительно по мнению автора статьи, который мог не видеть другие отличные фильмы, либо относиться к написанному не так, как читатели;

скорее всего, через месяц данный ТОП выглядел бы по-другому, ведь начнут выходить оскаровские ленты, среди которых обязательно найдется не один шедевр;

в статье специально отсутствуют очень хорошие ленты, как, скажем, «El Camino: Во все тяжкие», «Ирландец» «Брачная история», поскольку речь не идет о телевизионных продуктах от Netflix и других сервисов

12. «Ножи наголо»

Под конец года совершенно неожиданно мы получили очень качественную ленту с отличным кастом и ламповым хитросплетением сюжетных линий. Лента с невероятными актерами, прекрасным антуражем (все события происходили в изысканном особняке). Детективная составляющая и вся окружающая среда картины манит, притягивает и заставляет мечтать о том, чтобы оказаться внутри сюжета. К слову, сиквел уже анонсировали. Ждем.

11. «Доктор Сон»

Очередная экранизация произведения Стивена Кинга, прямое продолжение легендарного «Сияния». Это был по-настоящему отличный триллер, который можно считать эталоном жанра. Здесь нет противных моментов или заезженных вылетов. Очень профессионально снятая картина, которая держала в саспенсе буквально весь хронометраж.

10. «Мы»

Джордан Пил опять сотворил ужастик-триллер, который сумел поразить каждого. Помимо того, что лента сама по себе захватывающая, в ней еще и удалось смешать множественные метафоры, символы и отсылки, куда входят и различные культурные и религиозные стереотипы. А эпизод под песню «N.W.A – Fuck tha Police» — вообще нечто.

9. «История игрушек 4»

Казалось бы, после третьей части снимать больше ничего не нужно. Однако мы за то и любим Pixar, что он умеет удивлять всегда. Да, деткам мультик тоже очень понравился, но, в первую очередь, это анимация для взрослых. Из-за такого большого перерыва между 3 и 4 частью зрители успели вырасти. Собственно, картина этому и посвящена... Безусловно, шедевр

8. «Джон Уик 3»

Ох, ладно уж, простим франшизу за довольно странную вторую часть. Третья же — это крутой, классный и почти безупречный боевик, достойно продолжающий оригинальный фильм, с которого и началась наша любовь к Джону Уику. С нетерпением ждем четвертую часть, ведь после мощного замеса теперь ожидается передряга не хуже, чем была в «Мстителях».

7. «Власть»

К слову, этот фильм должен был войти еще в прошлогодний аналогичный список, да только в нашем прокате он появился именно в 2019, поэтому напишем о ленте здесь. Мастерски сделанный фильм рассказывает о закулисных политических играх в США, которые вправду удивили. После таких фильмов понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь и не знаешь о политических интригах и о мировой политике в целом.

6. «Мстители: Финал»

Фильм — боль. Лента, завершившая целую эпоху, которая взрастила почти всех сегодняшних любителей кинокомиксов. Эпичная и масштабная картина, которой аплодировали стоя, которая автором этих строк посмотрелась в кинотеатре (а потом на носителях) не один и не два раза. Наверное, один из самых главных фильмов не только 2019, но и всей ушедшей декады. Тони… На кого же ты нас оставил, мистер Старк?

5. «Форд против Феррари»

В главных ролях Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл. На этом, казалось бы, можно и завершать, ибо такие два гения не снимаются в ерунде. Так оно и вышло. Отличная картина о дружбе и противостоянии, о соперничестве и характере. К тому же, интересная и классно снятая.

4. «Зеленая книга»

Такая же ситуация, как с фильмом «Власть». Отличная история о дружбе, о равенстве между расами. Комедийное роад-муви с невероятным сценарием, историей, моралью и посылом. Не зря лента и стала главным лауреатом прошлогодней церемонии Оскар, взяв победы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший сценарий». Целиком и полностью заслужено.

3. «Та еще парочка»

Наверное, лучшая комедия за много последних лет. Лента, которая умудрилась зачерпнуть буквально из всех сладостных для киномана кубков. Мелодрама, разбавленная всеми жанрами сразу! И персонажи, не влюбиться в которых невозможно. Что интересно - они нам кажутся чуть ли не родными, притом что на нас с вами совсем не похожи. Сэт Роген и Шарлиз Терон — прекрасны. Многие удивятся, увидев данный фильм в этом топе, но, поверьте, его ни в коем случае нельзя пропустить.

2. «Джокер»

Какой же фурор вызвал этот фильм! Помимо всемирного хайпа, спровоцированного жутким клоуном, лента с бюджетом в почти 7 раз меньше, чем у последних «Мстителей», получила чистой прибыли даже больше них. Невероятно сильная и мощная философская картина, от которой голова отходит очень нескоро, зато в процессе “отходняка” переваривает очень много мыслей о сути и смысле бытия. Хоакин Феникс — бесподобен. Оскар этому господину, будьте добры.

1. «Однажды в… Голливуде»

Тарантино вернулся. В то время, когда все стараются бежать за трендами кинематографа, от которых порой уже воротит, Квентин снял личное кино о своих мыслях, о том, почему он полюбил кинематограф. Конечно, без прекрасного сценария и всего другого, за что мы считаем этого мистера одним из лучших режиссеров современности, не обошлось.