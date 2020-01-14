Постоянный рецензент oKino.ua Валерий Перевознюк, который мужественно, не щадя зрения, ума и тонкого вкуса, пересмотрел для вас почти все, что выходило в прокат — от «Шазама!» и «Покемона детектива Пикачу» до целой вереницы лент различного качества и профессионализма — делится глубоко личными экзальтированными впечатлениями от кинематографического 2019.

 Сразу же хочу обратить внимание на последующих 3 пункта:

  • ТОП составлен исключительно по мнению автора статьи, который мог не видеть другие отличные фильмы, либо относиться к написанному не так, как читатели;

  • скорее всего, через месяц данный ТОП выглядел бы по-другому, ведь начнут выходить оскаровские ленты, среди которых обязательно найдется не один шедевр;

  • в статье специально отсутствуют очень хорошие ленты, как, скажем, «El Camino: Во все тяжкие», «Ирландец» «Брачная история», поскольку речь не идет о телевизионных продуктах от Netflix и других сервисов

12. «Ножи наголо»

12 лучших фильм ушедшего года

Под конец года совершенно неожиданно мы получили очень качественную ленту с отличным кастом и ламповым хитросплетением сюжетных линий. Лента с невероятными актерами, прекрасным антуражем (все события происходили в изысканном особняке). Детективная составляющая и вся окружающая среда картины манит, притягивает и заставляет мечтать о том, чтобы оказаться внутри сюжета. К слову, сиквел уже анонсировали. Ждем.

11. «Доктор Сон»

12 лучших фильм ушедшего года

Очередная экранизация произведения Стивена Кинга, прямое продолжение легендарного «Сияния». Это был по-настоящему отличный триллер, который можно считать эталоном жанра. Здесь нет противных моментов или заезженных вылетов. Очень профессионально снятая картина, которая держала в саспенсе буквально весь хронометраж. 

10. «Мы»

12 лучших фильм ушедшего года

Джордан Пил опять сотворил ужастик-триллер, который сумел поразить каждого. Помимо того, что лента сама по себе захватывающая, в ней еще и удалось смешать множественные метафоры, символы и отсылки, куда входят и различные культурные и религиозные стереотипы. А эпизод под песню «N.W.A – Fuck tha Police» — вообще нечто.

9. «История игрушек 4»

12 лучших фильм ушедшего года

Казалось бы, после третьей части снимать больше ничего не нужно. Однако мы за то и любим Pixar, что он умеет удивлять всегда. Да, деткам мультик тоже очень понравился, но, в первую очередь, это анимация для взрослых. Из-за такого большого перерыва между 3 и 4 частью зрители успели вырасти. Собственно, картина этому и посвящена... Безусловно, шедевр

8. «Джон Уик 3»

12 лучших фильм ушедшего года

Ох, ладно уж, простим франшизу за довольно странную вторую часть. Третья же — это крутой, классный и почти безупречный боевик, достойно продолжающий оригинальный фильм, с которого и началась наша любовь к Джону Уику. С нетерпением ждем четвертую часть, ведь после мощного замеса теперь ожидается передряга не хуже, чем была в «Мстителях».

7. «Власть»

12 лучших фильм ушедшего года

К слову, этот фильм должен был войти еще в прошлогодний аналогичный список, да только в нашем прокате он появился именно в 2019, поэтому напишем о ленте здесь. Мастерски сделанный фильм рассказывает о закулисных политических играх в США, которые вправду удивили. После таких фильмов понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь и не знаешь о политических интригах и о мировой политике в целом.

6. «Мстители: Финал»

12 лучших фильм ушедшего года

Фильм — боль. Лента, завершившая целую эпоху, которая взрастила почти всех сегодняшних любителей кинокомиксов. Эпичная и масштабная картина, которой аплодировали стоя, которая автором этих строк посмотрелась в кинотеатре (а потом на носителях) не один и не два раза. Наверное, один из самых главных фильмов не только 2019, но и всей ушедшей декады. Тони… На кого же ты нас оставил, мистер Старк?

5. «Форд против Феррари»

12 лучших фильм ушедшего года

В главных ролях Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл. На этом, казалось бы, можно и завершать, ибо такие два гения не снимаются в ерунде. Так оно и вышло. Отличная картина о дружбе и противостоянии, о соперничестве и характере. К тому же, интересная и классно снятая.

4. «Зеленая книга»

12 лучших фильм ушедшего года

Такая же ситуация, как с фильмом «Власть». Отличная история о дружбе, о равенстве между расами. Комедийное роад-муви с невероятным сценарием, историей, моралью и посылом. Не зря лента и стала главным лауреатом прошлогодней церемонии Оскар, взяв победы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший сценарий». Целиком и полностью заслужено.

3. «Та еще парочка»

12 лучших фильм ушедшего года

Наверное, лучшая комедия за много последних лет. Лента, которая умудрилась зачерпнуть буквально из всех сладостных для киномана кубков. Мелодрама, разбавленная всеми жанрами сразу! И персонажи, не влюбиться в которых невозможно. Что интересно - они нам кажутся чуть ли не родными, притом что на нас с вами совсем не похожи. Сэт Роген и Шарлиз Терон — прекрасны. Многие удивятся, увидев данный фильм в этом топе, но, поверьте, его ни в коем случае нельзя пропустить. 

2. «Джокер»

12 лучших фильм ушедшего года

Какой же фурор вызвал этот фильм! Помимо всемирного хайпа, спровоцированного жутким клоуном, лента с бюджетом в почти 7 раз меньше, чем у последних «Мстителей», получила чистой прибыли даже больше них. Невероятно сильная и мощная философская картина, от которой голова отходит очень нескоро, зато в процессе “отходняка” переваривает очень много мыслей о сути и смысле бытия. Хоакин Феникс — бесподобен. Оскар этому господину, будьте добры.

1. «Однажды в… Голливуде»

12 лучших фильм ушедшего года

Тарантино вернулся. В то время, когда все стараются бежать за трендами кинематографа, от которых порой уже воротит, Квентин снял личное кино о своих мыслях, о том, почему он полюбил кинематограф. Конечно, без прекрасного сценария и всего другого, за что мы считаем этого мистера одним из лучших режиссеров современности, не обошлось. 