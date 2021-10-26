Таня Гончаренко .26 октября, 2021 12

Видимо, Дональд Трамп-младший решил хайпануть на трагическом событии произошедшем на съемках вестерна "Раст", когда Алек Болдуин нечаянно застрелил кинооператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

Обстоятельства произошедшего и о том, кто вручил заряженный пистолет актеру мы уже рассказали ранее.

Не смотря на то, что отец Галины не выдвигает никаких обвинений за убийство дочери в сторону Болдуина (он считает выновными бригаду специалистов ответственных за безопасность оружия на съемочной площадке), сын 45-го президента США разместил на своем сайте футболки с обвинительными надписями в сторону Алека.

Обвинения в адрес актера украсили футболки. Надпись гласит: "Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей".

Те, кто разделяет мнение Трампа-младшего, могут купить футболку представленную в трех цветах: синем, черном и милитари всего за 27,99 доллара.

Не смотря на то, что именно Болдуин взвел курок, когда проходила репетиция одной из сцен, не зная, что пистолет заряжен, официальных обвинений предъявлено небыло. На данный момент ведется расследование и сбор показаний.

